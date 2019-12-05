Engelsiz maç
Engelsiz Yaşam Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel bir organizasyona imza attı.
Kağıthane’deki VIP Halı Saha’da yapılan etkinlikte Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yılmaz Morgül, İsmail Baki’nin aralarında olduğu ünlüler, Pendikspor Ampute Futbol Takımı ile karşılaştı. Erman Toroğlu’nun hakemlik yaptığı maçının devre arasında Reyhan Karaca, Gökhan Keser ve engelli çocukların oluşturduğu Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu sahneye çıktı.
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