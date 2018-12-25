Engeller sadece zihinlerde!
İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı’nın (İZEV) yeni yıl balosu Jolly Joker Vadistanbul’da gerçekleşti.
Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen gecenin sunuculuğunu Hakan Kural ve Merve Kılıç’ın yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve Rotary kulüplerinin de defileleri ile renk kattığı gecede Neslican Tay da podyuma çıktı. Tay, “Hayatın önünde hiçbir engel yok. Engel sadece zihinlerde. Bu gece ve her yeni doğan günde o engelleri birer birer aşacak, o duvarları kararlılıkla yıkacağız” sözleriyle büyük alkış aldı.
Fatma Öztürk, geceye 1.5 aylık Down sendromlu oğlu Metin ile katıldı.
Yıllar önce kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden, şimdilerde üçüncü kez aynı hastalıkla savaşan ama umudunu hiç kaybetmeyip binlerce kişiye de umut aşılayan sosyal medya fenomeni Neslican Tay, davetliler arasındaydı.GülserenAysun-Uygar Azak
Hale Eker - Didem Kur
Merve Başcumalı - Özgür Özgülgün
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