Enes Batur’un yeni sinema filmi "Gerçek Kahraman”ın fragmanı yayınlandı
İlk filmi "Hayal mi Gerçek mi?" ile ilgi gören Youtuber Enes Batur’un yeni sinema filmi "Gerçek Kahraman”ın fragmanı yayınlandı.
Eren Medya, TN Yapım veILS Vision ortak yapımı olan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, senaryosunu Murat Özsoy ve Büşra Karahan’ın kaleme aldığı,Enes Batur’un başrolleriÖmer Başdoğan, Altan Erkekli ve Damla Arslanp’le paylaştığı, aksiyon komedi türündeki "Gerçek Kahraman" 31 Mayıs’ta vizyona giriyor.
“Gerçek Kahraman” ın resmi youtube sayfasında yayınlanan fragmanı 24 saatte 2 Milyon kişi izledi.
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