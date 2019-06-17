Enes Batur izdihamı
Youtuber Enes Batur'un başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli ve Damla Arslanalp'le paylaştığı "Gerçek Kahraman" filminin önceki gün Maltepe Park Avm’de gerçekleşen özel gösterimine seyirciler büyük ilgi gösterdi.
Enes Batur’un, filmde rol alan Damla Aslanalp, Fatih Yasin, Bilal Hancı, Halil Söyletmez, Burak Güngör ve Baturay Anar ile birlikte katıldığı gösterimde izdiham yaşandı. Avm’yi saatler öncesinden dolduran hayranları Enes Batur’u çığlıklarla karşılayarak, fotoğraf çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Gerçek Kahraman; Enes Batur ve arkadaşlarının gençleri zehirlemeye çalışan bir iş adamına karşı aksiyonu oldukça yüksek bir maceraya atılmalarını konu alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle