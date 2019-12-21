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21.12.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

En uzun gecede ‘mutluluk’ konuşulacak

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En uzun gecede ‘mutluluk’ konuşulacak

Yılın en uzun gecesinde "mutluluk" konusu masaya yatırılacak.

Say Sanat ve Cosmos Eğitim ve Danışmanlık işbirliğiyle düzenlenen "mutluluk" konulu söyleşi bu gece (21 Aralık) gerçekleşiyor.

Enerji terapisti Zehra Köse ile oyuncu ve yaşam koçu Seçkin Zenginler'in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik saat 19.00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek.

Etkinlikte ‘Mutluluk nedir, frekansı nedir?’, ‘Şu anda mutluluk seviyemiz kaç puanda? (SUE Skalası)’, ‘Mutluluğa yüklediğimiz anlamlar nelerdir?’, ‘Mutluluğu nelerde ve kimlerde arıyoruz?’, ‘İçimizdeki mutsuz çocuklar ile yüzleşme (Bilinçaltı çalışması)’, ‘Gerçek mutluluk haline nasıl ulaşabiliriz?’ ve ‘Mutluluk enerjimizi nasıl yükseltebiliriz?’ (Koza Çalışması) konuları ele alınacak.

 

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