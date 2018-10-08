"En önemli kaynaklarımdan biri Türk Sineması"
Sanatçı Göksel, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 55. Ulusal Yarışma’nın ödül töreninde verdiği konserle sinemacı dostlarının yanındaydı.
Cahide Müzikhol’de gerçekleşen ödül töreninde, Türk sinemasının iz bırakmış şarkılarını seslendiren sanatçı, Özlem Kaya imzalı parlak siyah elbisesi ve zarafetiyle göz kamaştırdı.
“Filmlerle geçen çocukluğumu, rüya gibi hatırlıyorum.”
Göksel, törenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geceye dair hislerini şu sözlerle dile getirdi:” Müzik yolculuğumun en önemli kaynaklarından biri oldu Türk
sineması. Yıldızlarımız ve filmlerde çalan şarkılar içinde, çocukluğumu rüya gibi hatırlıyorum. Bu yüzden sinemaya dair yaptığım her işten şükran duygusuyla ayrılıyorum.”
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