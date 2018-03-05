En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Frances McDormand kimdir?

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından organize edilen Oscar Ödülleri'nin 90.'sı sahiplerini buldu. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törenle birlikte, Oscar'ı almaya hak kazanan film ve oyuncular belli oldu. Bu yılki En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Frances McDormand layık görüldü. İşte 90. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Frances McDormand hakkında tüm merak edilenler.
FRANCES MCDORMAND KİMDİR?
1957 yılında Chicago'da dünyaya gelen Frances McDormand, Kanadalı bir çift tarafından evlat edinilmiştir. McDormand'ın kendisi gibi evlat edinilmiş üç kardeşi daha vardır. Onu evlat edinen babası din görevlisi olduğu için çocukluk yılları pek çok farklı şehir ve kasabada geçmiştir.
Bethany College`da tiyatro alanındaki eğitimini 1979`da tamamlayan Frances McDormand, 1982'de, Yale Üniversitesi School of Drama'da güzel sanatlar master derecesini kazanan Frances McDormand, profesyonel olarak ilk kez Trinidad ve Tobago'da, şair Derek Walcott'un yazdığı ve MacArthur Vakfı'nın mali destek verdiği bir tiyatro oyununda rol aldı.
Frances McDormand'ın oynadığı ilk film, 1985 yapımı Blood Simple oldu. Kariyerinin başlarında, filmlerdeki rollerinin yanı sıra, Hill Street Blues isimli polis dizisinin beşinci sezonunda Connie Chapman rolünü oynadı. 1988 yılında Tennessee Williams'ın İhtiras Tramvayı oyunundaki Stella Kowalski rolüyle Tony Ödülü'ne aday gösterildi.
Frances McDormand 1980'lerin sonundan itibaren pek çok tiyatro ve televizyon projesinde önemli roller üstlendi. 1988'de Mississipi Burning'deki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 1996'da En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü Fargo'daki polis şefi Marge Gunderson rolüyle kazandı.
2000'de Almost Famous'taki endişeli anne rolüyle ikinci defa En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2000 yapımı Wonder Boys'taki rolüyle de Yayıncı Film Eleştirmenleri Derneği, Florida Eleştirmenler Çevresi ve Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği tarafından En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. McDormand'ın üçüncü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı 2006 yılında, 2005 yapımı North Country filmindeki rolüyle geldi, ancak ödülü kazanamadı.
Frances McDormand 1984'ten beri birlikte olduğu yönetmen Joel Coen ile 1994'te evlendi ve bir çocuk evlat edindiler.
Üç kez En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan Frances McDormand, 1996 yılında Coen Kardeşlerin Fargo filminde canlandırdığı hamile polis memuru Marge Gunderson rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı. Başarılı oyuncu son olarak 2018 yılında, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.
FİLMLERİ
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (2017) – Mildred
Hail, Caesar! (2016) – C.C. Calhoun
Kayıp Umutlar (2012) – Sue Thomason
Moonrise Kingdom (2012) – Mrs. Bishop
Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü (2011) – Mearing
Olmak İstediğim Yer (2011) – Jane
Aramızda casus var (2008) – Linda Litzke
Öyle Bir Gündü Ki (2008) – Miss Pettigrew
Friends with Money (2006) – Jane
Æon Flux (2005) – Handler
Öldüren Şüphe (2002) – Michelle
Laurel Canyon (2002) – Jane
Orada olmayan adam (2001) – Doris Crane
Şöhrete Bir Adım (2000) – Elaine Miller
Harika Çocuklar (2000) – Dean Sara Gaskell
Talk of Angels (1998) – Conlon
Madeline (1998) – Miss Clavel
Johnny Skidmarks (1998) – Alice
Paradise Road (1997) – Dr. Verstak
Fargo (1996) – Marge Gunderson
Palookaville (1995) – June
Bleeding Hearts (1994) – Woman on TV
Short Cuts (1993) – Betty Weathers
Passed Away (1992) – Nora Scanlan
The Butcher’s Wife (1991) – Grace
Miller’s Crossing (1990) – Mayor’s Secretary
Chattahoochee (1989) – Mae Foley
Mississippi yanıyor (1988) – Mrs. Pell
Arizona Junior (1987) – Dot
Kansız (1984) – Abby
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