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En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Frances McDormand kimdir?

90'ıncı kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki En İyi Kadın Oyuncu ödülünü tecrübeli aktris Frances McDormand kazandı. Frances McDormand'ın 2018 Oscar ödülüne sahip olmasının ardından sinemaseverler, Frances McDormand'ın kim olduğunu merak etmeye ve Frances McDormand sinema kariyerini araştırmaya başladı. Peki Frances McDormand kimdir? Frances McDormand daha önce hangi filmlerde oynadı?

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 10:18 | Son Güncelleme :

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından organize edilen Oscar Ödülleri'nin 90.'sı sahiplerini buldu. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törenle birlikte, Oscar'ı almaya hak kazanan film ve oyuncular belli oldu. Bu yılki En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Frances McDormand layık görüldü. İşte 90. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Frances McDormand hakkında tüm merak edilenler.

FRANCES MCDORMAND KİMDİR?

1957 yılında Chicago'da dünyaya gelen Frances McDormand, Kanadalı bir çift tarafından evlat edinilmiştir. McDormand'ın kendisi gibi evlat edinilmiş üç kardeşi daha vardır. Onu evlat edinen babası din görevlisi olduğu için çocukluk yılları pek çok farklı şehir ve kasabada geçmiştir.

Bethany College`da tiyatro alanındaki eğitimini 1979`da tamamlayan Frances McDormand, 1982'de, Yale Üniversitesi School of Drama'da güzel sanatlar master derecesini kazanan Frances McDormand, profesyonel olarak ilk kez Trinidad ve Tobago'da, şair Derek Walcott'un yazdığı ve MacArthur Vakfı'nın mali destek verdiği bir tiyatro oyununda rol aldı.

Frances McDormand'ın oynadığı ilk film, 1985 yapımı Blood Simple oldu. Kariyerinin başlarında, filmlerdeki rollerinin yanı sıra, Hill Street Blues isimli polis dizisinin beşinci sezonunda Connie Chapman rolünü oynadı. 1988 yılında Tennessee Williams'ın İhtiras Tramvayı oyunundaki Stella Kowalski rolüyle Tony Ödülü'ne aday gösterildi.

Frances McDormand 1980'lerin sonundan itibaren pek çok tiyatro ve televizyon projesinde önemli roller üstlendi. 1988'de Mississipi Burning'deki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 1996'da En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü Fargo'daki polis şefi Marge Gunderson rolüyle kazandı.

2000'de Almost Famous'taki endişeli anne rolüyle ikinci defa En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2000 yapımı Wonder Boys'taki rolüyle de Yayıncı Film Eleştirmenleri Derneği, Florida Eleştirmenler Çevresi ve Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği tarafından En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. McDormand'ın üçüncü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı 2006 yılında, 2005 yapımı North Country filmindeki rolüyle geldi, ancak ödülü kazanamadı.

Frances McDormand 1984'ten beri birlikte olduğu yönetmen Joel Coen ile 1994'te evlendi ve bir çocuk evlat edindiler.

Üç kez En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan Frances McDormand, 1996 yılında Coen Kardeşlerin Fargo filminde canlandırdığı hamile polis memuru Marge Gunderson rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı. Başarılı oyuncu son olarak 2018 yılında, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

FİLMLERİ

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (2017) – Mildred

Hail, Caesar! (2016) – C.C. Calhoun

Kayıp Umutlar (2012) – Sue Thomason

Moonrise Kingdom (2012) – Mrs. Bishop

Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü (2011) – Mearing

Olmak İstediğim Yer (2011) – Jane

Aramızda casus var (2008) – Linda Litzke

Öyle Bir Gündü Ki (2008) – Miss Pettigrew

Friends with Money (2006) – Jane

Æon Flux (2005) – Handler

Öldüren Şüphe (2002) – Michelle

Laurel Canyon (2002) – Jane

Orada olmayan adam (2001) – Doris Crane

Şöhrete Bir Adım (2000) – Elaine Miller

Harika Çocuklar (2000) – Dean Sara Gaskell

Talk of Angels (1998) – Conlon

Madeline (1998) – Miss Clavel

Johnny Skidmarks (1998) – Alice

Paradise Road (1997) – Dr. Verstak

Fargo (1996) – Marge Gunderson

Palookaville (1995) – June

Bleeding Hearts (1994) – Woman on TV

Short Cuts (1993) – Betty Weathers

Passed Away (1992) – Nora Scanlan

The Butcher’s Wife (1991) – Grace

Miller’s Crossing (1990) – Mayor’s Secretary

Chattahoochee (1989) – Mae Foley

Mississippi yanıyor (1988) – Mrs. Pell

Arizona Junior (1987) – Dot

Kansız (1984) – Abby

Etiketler: SeoHaber , Frances McDormand kimdir? , Frances McDormand , Oscar , En İyi Kadın Oyuncu
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