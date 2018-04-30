En iyi film seçildi
Dünyanın en önemli bağımsız film festivallerinden Tribeca Film Festivali’nin 17’ncisi düzenlendi.
Festivalin ödülleri geçtiğimiz gün New York’ta yapılan törenle açıklandı. 46 ülkeden 99 uzun ve 55 kısa metraj filmin yarıştığı organizasyonun “Uluslararası Yarışma” kategorisinde ‘en iyi film’ ödülü, Türk oyuncu Fatih Al’ın başrolde oynadığı, Kıbrıs adına yarışan “Smuggling Hendrix”in oldu. Marios Piperides’in yazıp yönettiği film, daha iyi bir yaşam için Kıbrıs’ı terk etmeyi düşünen müzisyen Yiannis’in öyküsünü konu alıyor.
Marios Piperides’in yazıp yönettiği “Smuggling Hendrix”, ABD’de 20 Nisan’da vizyona girdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle