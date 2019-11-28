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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

En iyi film ödülü Rathjen'e

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En iyi film ödülü Rathjen'e

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Herkes İçin Adalet" temalı festivalin direktörü Bengi Semerci törende yaptığı konuşmada, umudu merkeze alarak hareket ettiklerini belirterek, "Seyirci sayımız her yıl artıyor. Bu durum gelecek yıl festivali yapmak için bize daha fazla heyecan verdi." dedi.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ise katılımcılara teşekkür ederek, "Türkiye'nin çok önemli sinema filmleri var, dünyada da çok önemli sinemacılar var. Bu festival sinema yoluyla adaleti gündeme taşıyarak, adaletli hukukçuların yetişmesine katkı sağlıyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.

Gecede, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü, "Batmadan (Buoyancy)" filmiyle Rodd Rathjen aldı.
Kıvanç Sezer'in "Küçük Şeyler (La Belle Indifference)" filmi, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması dalında "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü. Filmin başrol oyuncularından Başak Özcan'a ise bu yıl ilk defa "Jüri Özel Takdiri" sertifikası verildi.

Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması En İyi Senaryo Ödülünün "Peripetia (Peripeteia)" ile Merve Gezen'e verildiği törende, Kısa Film Jüri Özel Ödülü "İtham (Accusation)" ile Melih Bilici'ye, Kısa Film Seyirci ödülü ise "Eksik (Lack)" ile Volkan Budak'a takdim edildi.

Her yıl seyirciler tarafından oylama sistemiyle verilen "Habertürk Seyirci Ödülü"nü "8 Numaralı Jüri Üyesi" filminin kazandığı festivalde, Öğrenci Jürisi Ödülü "Hapishane Müdürü / Sorkhpoust (The Warden)"a verildi.

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