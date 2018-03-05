En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını alan Gary Oldman kimdir?

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından organize edilen Oscar Ödülleri'nin 90.'sı sahiplerini buldu. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törenle birlikte, Oscar'ı almaya hak kazanan film ve oyuncular belli oldu. Bu yılki En İyi Erkek Oyuncu ödülüne 'Darkest Hour' filmindeki rolüyle Gary Oldman sahip oldu. İşte 90. Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Gary Oldman hakkında tüm merak edilenler.

GARY OLDMAN KİMDİR?

Batman ve Harry Potter filmlerinde oynadığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü İngiliz aktör Gary Oldman, 1958 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında klasik müzik ve piyano ile ilgilenen Gary Oldman o yıllarda, Muhammed Ali'nin etkisinde kalarak boks sporuna da ilgi duymaya başladı.

Royal Academy of Dramatic Art‘a girmeye hak kazanamayınca Rose Bruford College‘a gitti ve bu okuldan 1979 yılında derece ile mezun oldu. 1985-1989 Royal Court Tiyatrosu‘nda çalıştı. Ardından Greenwich Young People Tiyatrosu‘na katıldı. "The Pope’s Wedding" isimli oyunla 1985 yılında Time Out Dergisi’nin düzenlediği Fringe Ödülleri’nde "Genç Yetenek Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Gary Oldman sinemaya ilk adımını "Sex Pistols" grubunun bas gitaristi Sid Vicious'ı canlandırdığı "Sid and Nancy" filmiyle 1980 yılında attı. Bu filmde canldırdığı rolle Evening Standard British Film Ödülleri'nde "Umut Vadeden Oyuncu Ödülü"nü aldı.

1997'de kendi yazdığı ve ilk yönetmenlik deneyimi olan "Nil By Mouth"u çekti. 50. Cannes Film Festivali ana yarışmasının açılışını yaptı ve Kathy Burke, filmdeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.1992 yılında Francis Ford Coppola'nın yönettiği "dracula"da Dracula'yı canlandırdı.

Gary Oldman, 1999'da üç dalda Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen SE8 Group/Douglas Urbanski filmi "The Contender"ın hem yapımcılığını, hem de başrolünü üstlendi.

Başarılı aktör Gary Oldman, 2004 yılında "Harry Potter And The Prisoner of Azkaban"da ve 2005 yılında "Harry Potter And The Goblet of Fire"da rol aldı. 2005 yılında "Batman Begins" adlı seride Jim Gorden'ı canlandırdı. 2007 yılında Harry Potter serisinin devamı olan "Harry Potter and The Order of The Phoenix"de Sirius Blackrolüyle yeniden rol aldı.

1980 yılında İngiliz oyuncu Lesly Manville ile evlenen Gary Oldman'ın bu evliliği 1990 yılına kadar sürdü ve bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. 1990 yılında ünlü oyuncu Uma Thurman ile evlendi ancak çok kısa bir süre sonra boşandılar. Gary Oldman, Donya Fiorentino ve Alexandra Edenborough ile de bir süre evli kalmış ve boşanmıştır.

Ünlü aktör son olarak, "Darkest Hour" filmindeki rolüyle 2018 Oscar ödüllerinde "İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.