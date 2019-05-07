En çok o güldürdü
19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu.
Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu Halk Jürisi’nin oylarıyla belirlenen “en iyi” isimlerden biri de Melis Kaygılaroğlu oldu. Kaygılaroğlu, “Suit – Düğün Dündü Bugün Bugün”deki performansıyla En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Yönetmenliğini Eyüp Emre Uçaray’ın yaptığı oyunda Kaygılaroğlu’nun yanı sıra Ümit Kantarcılar, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Ebru Şahin rol alıyor.
Melis Kaygılaroğlu, ödülünü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle