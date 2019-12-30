Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:12,
"Emanet” ve “Deli" 17 Ocak’ta vizyonda
Cem Yılmaz, senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin yeni filmleri “Emanet” ve “Deli”yi seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
17 Ocak’ta vizyona girecek filmlerden “Emanet”te renkli bir dans sahnesine de yer verildi. Oyuncular, o sahne için saatler süren makyajla “zombilere” dönüştü.
Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan’ın da rol aldığı “Emanet”, babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle İstanbul’a giden Birol’un maceralarını konu alıyor.
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