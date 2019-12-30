"Emanet” ve “Deli" 17 Ocak’ta vizyonda

17 Ocak’ta vizyona girecek filmlerden “Emanet”te renkli bir dans sahnesine de yer verildi. Oyuncular, o sahne için saatler süren makyajla “zombilere” dönüştü.



Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan’ın da rol aldığı “Emanet”, babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle İstanbul’a giden Birol’un maceralarını konu alıyor.





