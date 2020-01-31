"Eltilerin Savaşı" filminin galası yapıldı

Zorlu PSM'de gerçekleşen gösterim öncesi açıklama yapan Özay, çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "İlk defa hep beraber, kocaman bir salonda izleyeceğiz. Yönetmenimizin yanımızda olması, bize çok büyük bir güç veriyor. Sevgili oyuncu arkadaşlarımızla biz iyi bir ekibiz. Birbirimizi seviyoruz. Film de harika bir aile komedisi oldu. Gerçekten 7'den 77'ye herkes, koltukta oturup, birbirlerine vura vura, güle güle izleyecekler diye düşünüyorum." dedi.



Yönetmen Onur Bilgetay da 6 yaş üzeri herkesin keyif ve mutlulukla izleyebileceği bir filme imza attıklarını anlatarak, tüm izleyicileri filmi izlemeye davet etti.



İki eltinin aralarındaki rekabet ve çekişmeyi eğlenceli bir dilde işleyen komedi türündeki filmde "Gizem" karakterini canlandıran oyuncu Merve Dizdar ise çok özel bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biz de ilk defa izleyeceğiz. Herkesin çok mutlu olmasını diliyorum. Gerçekten kahkaha atarak çıksınlar salondan. Hiçbir şey düşünmesinler, mutlu olsunlar ki öyle bir film yaptığımıza inanıyorum. Umarım herkes çok eğlenir bizim gibi. Enerjimiz yansır."



Oyuncu Ferit Aktuğ da keyifli bir film yaptıklarını kaydederek, "İlk okuma provasından sonra dışarıda dördümüz buluştuk ve 'İnşallah Yeşilçam filmleri gibi eğlenceli, damakta tat bırakan bir iş olur.' diye konuştuk. İnşallah öyle bir iş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ise uzun zamandır vizyonda bir aile filmi olmadığına vurgu yaparak, "Gupse çok zeki bir hanımefendi. O yüzden de çok güzel bir senaryo kaleme almış. Onur da reji anlamında bizi çok rahatlattı, çok mutlu etti. Ne istediğini bilen birisiydi. Keyifle, eğlenerek çalıştık. Biz de şimdi ilk defa izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel olur." diye konuştu.



Ünlü isimler filmi izledi







Filmi izlemeye gelenler arasında yer alan oyuncu Barış Arduç, Özay'ın bugüne kadar yaptığı en iyi filmi olduğunu belirterek, "Filmin bütünü iyi. Sadece gülmek dışında başka duygular da barındırıyor. Baştan sona bir sinema filmi." dedi. Arduç, Gupse Özay'ın hem yazar hem yönetmen hem de oyunculuk anlamında ayırt edilemeyecek kadar iyi olduğunu dile getirdi.



Gösterimin yapıldığı salona giren izleyicilere "Canım eltim" yazılı minik havlular hediye edilirken, kokteyl alanındaki masalara örtülen tül örtüler dikkati çekti. Demet Akbağ, Mert Fırat, Öykü Karayel, Can Bonomo, İrem Sak ve Sarp Apak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, filmi izleyenler arasında yer aldı.



