"Elma Dersem Çık" ın geliri Mehmetcik Vafkı'na
Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, yarın akşam Stockholm'da gercekleştireceği "Elma Dersem Çık" adlı seminerinin gelirini Mehmetcik Vafkı'na bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Aşkım Kapışmak'ın mesajı:
Yarın akşam Stockholm' da gerçekleştireceğimiz ‘Elma Dersem Çık’ seminerimizin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum.
Umarım daha çokları gelir elimizden...
Dualarımız sizinle, keşke elimizden daha fazlası gelebilse
Verdiğiniz mücadeleyi gördükçe tarifi olmayan duygular yaşıyoruz.
Allah ailenize, sevenlerinize sağ salim kavuşmanızı nasip etsin
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