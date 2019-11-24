Ella Harper (Deve Kızı) kimdir?
Ella Harper, 1800'lerin en popüler isimlerinden biriydi. Görünüşüyle dikkat çeken ve sirklerde çalışan Ella Harper, dizlerinin geriye doğru bükülmesine neden olan, doğuştan genu recurvatum adı verilen ortopedik problemi nedeniyle Deve Kızı olarak biliniyordu. Peki, Ella Harper (Deve Kızı) kimdir?
Deve Kızı olarak bilinen Ella Harper, 5 Ocak 1870 tarihinde ABD’nin Kuzey Carolina Eyaleti’nin Hendersonville ilçesinde doğdu. Konjenital genu recurvatum olarak bilinen ortopedik bir rahatsızlıktan dolayı ayakları ters bir şekilde bükülmüş olarak dünyaya geldi. Doğuştan kaynaklanan bu rahatsızlığı nedeniyle Deve Kız lakabı verildi.
Sirklerde çalışan Ella Harper, WH Harris Nickel Plate Sirki ile çalışmaya başlayan Ella genellikle sahnelerde bir deve ile birlikte sahne alıyor ve insanları eğlendiriyordu.1886’da sirklerde çalışmaya başlayan Ella Harper, 1905 yılında bir öğretmen olan Robert Savely ile evlendi. 1906 yılında bir kızları oldu ama yaşamadı. Ella o dönemde sirklerin altın yıldızına dönüştü.Hayatı boyunca sirklerde gösteriler yaptı ve dönemin parasıyla haftada 200 dolar kazanıyordu.
Ella Harper, Aralık 1921 tarihinde 51 yaşında iken kolon kanserinden hayatını kaybetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle