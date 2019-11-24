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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Ella Harper (Deve Kızı) kimdir?

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Ella Harper (Deve Kızı) kimdir?

Ella Harper, 1800'lerin en popüler isimlerinden biriydi. Görünüşüyle dikkat çeken ve sirklerde çalışan Ella Harper, dizlerinin geriye doğru bükülmesine neden olan, doğuştan genu recurvatum adı verilen ortopedik problemi nedeniyle Deve Kızı olarak biliniyordu. Peki, Ella Harper (Deve Kızı) kimdir?

Deve Kızı olarak bilinen Ella Harper, 5 Ocak 1870 tarihinde ABD’nin Kuzey Carolina Eyaleti’nin Hendersonville ilçesinde doğdu. Konjenital genu recurvatum olarak bilinen ortopedik bir rahatsızlıktan dolayı ayakları ters bir şekilde bükülmüş olarak dünyaya geldi. Doğuştan kaynaklanan bu rahatsızlığı nedeniyle Deve Kız lakabı verildi.

Sirklerde çalışan Ella Harper, WH Harris Nickel Plate Sirki ile çalışmaya başlayan Ella genellikle sahnelerde bir deve ile birlikte sahne alıyor ve insanları eğlendiriyordu.1886’da sirklerde çalışmaya başlayan Ella Harper, 1905 yılında bir öğretmen olan Robert Savely ile evlendi. 1906 yılında bir kızları oldu ama yaşamadı. Ella o dönemde sirklerin altın yıldızına dönüştü.Hayatı boyunca sirklerde gösteriler yaptı ve dönemin parasıyla haftada 200 dolar kazanıyordu.

Ella Harper, Aralık 1921 tarihinde 51 yaşında iken kolon kanserinden hayatını kaybetti.

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