Elif Ece Uzun’a güvenlik şirketlerinden teklif yağdı
İzmir Fashion Week’te modacı Zeynep Olgun’un defilesinde podyuma çıkan manken Elif Ece Uzun, defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Elif Ece Uzun ile eşi Mehmet Tuş’un Zekeriyaköy’deki evlerine hırsız girmişti. Uzun, bu konuyla ilgili “şehir içine taşınmak istemiyorum çünkü bahçe işleriyle uğraşmayı seviyorum. Olay duyulunca sigorta şirketleri, güvenlik sistemleri şirketleri aradı. Ücretsiz reklam karşılığı evinizi sigorta yapalım, güvenlik sistemi kuralım diyorlar. En iyi teklifi değerlendireceğim” dedi.
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