MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriElif Ece Uzun’a güvenlik şirketlerinden teklif yağdı
GeriKeyif Elif Ece Uzun’a güvenlik şirketlerinden teklif yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
20.12.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Elif Ece Uzun’a güvenlik şirketlerinden teklif yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif Ece Uzun’a güvenlik şirketlerinden teklif yağdı

İzmir Fashion Week’te modacı Zeynep Olgun’un defilesinde podyuma çıkan manken Elif Ece Uzun, defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elif Ece Uzun ile eşi Mehmet Tuş’un Zekeriyaköy’deki evlerine hırsız girmişti. Uzun, bu konuyla ilgili “şehir içine taşınmak istemiyorum çünkü bahçe işleriyle uğraşmayı seviyorum. Olay duyulunca sigorta şirketleri, güvenlik sistemleri şirketleri aradı. Ücretsiz reklam karşılığı evinizi sigorta yapalım, güvenlik sistemi kuralım diyorlar. En iyi teklifi değerlendireceğim” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle