Elif Ana'nın hayatı film oluyor
1908'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor.
Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan, Hüseyin Usta, Ökkeş Sevimli ve ünlü oyuncu Kazım Çarman İsviçre'de kurdukları Life is a Movie Film Prodüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini ve filmin Elif Ana'nın doğup büyüdüğü topraklarda Maraş'ta çekileceğini açıkladılar
Senaryosunu usta oyuncu Semra Dinçer'in kaleme alacağı filmin müziklerini de uluslararası film festivallerinde ülkemizi gururla temsil eden ve ödülle dönen İrsel Çivit üstlenecek. Ayrıca projeye Kosova'dan katılan Kosovalı yapımcı Selim Qerka ve Kosova'nın ünlü tv yıldızı Arbnora Ademaj da projede yer alacağını ve böylesine etkileyici bir hayat hikayesinin sinemaya uyarlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.
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