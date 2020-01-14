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Haber Giriş: 14.01.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Eleştirmenler en iyileri seçti

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Eleştirmenler en iyileri seçti

25. kez verilen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde (Critics’ Choice Awards) Bir Zamanlar… Hollywood’da En İyi Film seçilirken, Parazit ile Bong Joon-ho ve 1917 ile Sam Mendes En İyi Yönetmen ödülünü paylaştılar.

En İyi Film; Bir Zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood)

En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger – Judy

En İyi Erkek Oyuncu; Joaquin Phoenix – Joker

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern – Marriage Story

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt – Bir Zamanlar… Hollywood’da

En İyi Genç Oyuncu: Roman Griffin Davis – Tavşan Jojo

En İyi Oyuncu Kadrosu: The Irishman

En İyi Yönetmen: Bong Joon Ho – Parazit, Sam Mendes- 1917

En İyi Orijinal Senaryo:Quentin Tarantino – Bir Zamanlar… Hollywood’da

En İyi Uyarlama Senaryo: Greta Gerwig – Küçük Kadınlar

En İyi Görüntü Yönetimi: Roger Deakins – 1917

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:Barbara Ling, Nancy Haigh – Bir Zamanlar… Hollywood’da

En İyi Kurgu: Lee Smith – 1917

En İyi Kostüm Tasarımı: Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

En İyi Saç ve Makyaj:Skandal

En İyi Görsel Efekt:Avengers: Endgame

En İyi Uzun Metraj Animasyon:Oyuncak Hikâyesi 4 (Toy Story 4)

En İyi Aksiyon Filmi: Avengers: Endgame

En İyi Komedi:Dolemite Is My Name

En İyi Bilim Kurgu veya Korku:Us

Yabancı Dilde En İyi Film: Parazit

En İyi Şarkı: “(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

En İyi Müzik:Hildur Guðnadóttir – Joker

En İyi Dram Dizisi: Succession (HBO)

En İyi Kadın Oyuncu – Dram Dizisi: Regina King – Watchmen (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu – Dram Dizisi: Jeremy Strong – Succession (HBO)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Dram Dizisi: Jean Smart – Watchmen (HBO)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Dram Dizisi: Billy Crudup – The Morning Show (Apple)

En İyi Komedi Dizisi: Fleabag (Amazon)

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi: Phoebe Waller-Bridge – Fleabag (Amazon)

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi:Bill Hader – Barry (HBO)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi:Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi: Andrew Scott – Fleabag (Amazon)

En İyi Mini Dizi: When They See Us (Netflix)

En İyi Televizyon Filmi: El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi:Michelle Williams – Fosse/Verdon

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Jharrel Jerome – When They See Us (Netflix)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Toni Collette – Unbelievable (Netflix)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Stellan Skarsgård – Chernobyl (HBO)

En İyi Animasyon Dizisi:BoJack Horseman (Netflix)

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