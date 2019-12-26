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26.12.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Elektronika, yeni yılda yeniden sahnede

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Elektronika, yeni yılda yeniden sahnede

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.

Topluluğun önceki sezon prömiyerini yaptığı dinamik dans gösterisi, 9 Ocak ile 11 Mart 2020'de Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.
Elektronika gösterisinde yer alan 3 eser, MDTist'in 24 dansçısı tarafından sahnelenecek.

Dansçı ve koreograf Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı "Hadi", koreograf İhsan Rüstem'in popüler eseri "Mantra" ve Güney Koreli koreograf DongKyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışması gösteride izlenebilecek.

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