El Bab Operasyonu film oluyor
Silahlı Kuvvetlerin, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a darbe vurduğu tarihi El Bab Operasyonu sinema filmi oluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 21 Aralık 2016’da Fırat Kalkanı Operasyonu’nun en kritik noktası olan El Bab’taki Akil Tepesi’ni terör örgütü DEAŞ militanlarından temizlemişti. 20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gece, DEAŞ’ın üs haline getirdiği El Bab’a hakim olan Akil Tepesi’ndeki hastaneye yönelik operasyonda 16 Mehmetçik şehit olmuştu. TSK’nın DEAŞ terör örgütüne en büyük darbeyi indirerek yakın tarihin en büyük kahramanlıklarına sahne olan operasyon, “El Bab Akil Tepesi-Bir Gece Ansızın Gelebiliriz” adıyla beyazperdeye aktarılıyor.
Yönetmenliğini Haydar Işık’ın üstlendiği filmde, El Bab Akil Tepesi’nde önemli rollerden birini oyuncu Hande Arısoy canlandıracak. Yüzbaşı Hande karakterini canlandıracak olan Arısoy, rolüne bir zamanlar yurtdışı operasyonlarda görev alan kıdemli askerlerden eğitim alarak hazırlanıyor.
Genç oyuncu “Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne topraklarımıza göz diken, ulusal bağımsızlığımıza el uzatanların karşısında kahraman ordumuz sayısız destan yazdı. El Bab da bu destanlardan biri.
Kara Fatma’dan Halime Çavuş’a ordumuzun onlarca isimsiz kahramanı kadın askerlerimizden birini temsil eden Yüzbaşı Hande’yi canlandıracağım. Bu benim için hem heyecan verici, hem de büyük bir onur” diye konuştu.
Hande Arısoy
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