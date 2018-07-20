Ekin Uzunlar'dan yeni single
Karadeniz'in otantik müziğiyle, batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koyan Ekin Uzunlar, yeni teklisi Göze Geldik'i geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu.
Dijital platformlardaki yerini alan ''Göze Geldik'' adlı şarkının sözleri ve müziği Furkan Ayaz'a, düzenlemesini ise Mustafa Ceceli'ye ait. Bir çok dizi ve sinema filmi müziklerine de hayat veren Uzunlar, kemençesiyle sergilediği jaz performansı ile de büyük beğeni topluyor.
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