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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Ejder Kervansarayı'nda tarihe yolculuk

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Ejder Kervansarayı'nda tarihe yolculuk

Iğdır'da, Anadolu Selçuklu döneminde kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen kervansaray, mimari yapısıyla görenleri cezbediyor.

 

 Iğdır'da, Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen Ejder Kervansarayı, mimari yapısıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen Anadolu'daki asırlık han ve kervansaraylar, tarihin izlerini taşıyor.

Iğdır'ın kuzeyinde bulunan Aras Sıra Dağları'nın eteklerindeki Ejder Kervansarayı, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alıyor.

Sürmeli Emiri Şerafeddin Ejder tarafından 13'üncü yüzyılda yaptırılan kervansaray, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

 İnşa şekli, motifleri, taşları, kapıları ve odalarıyla dikkati çeken kervansaray, yerli ve yabancı ziyaretçilerini cezbediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Tenlik, Ejder Kervansarayı'nın Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir tarihi değer olduğunu söyledi.

Ejder Kervansarayında tarihe yolculuk

Kervansarayın Selçukluların izlerini taşıdığını ifade eden Tenlik, "Anadolu Selçuklularının son zamanlarında yaptırılan bir kervansaraydır. Bu yapı zamanla deforme olmuş, 2008'de ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılmış ve ziyarete açılmıştır. Turistler tarafından sıkça ziyaret edilmektedir, çok beğeniliyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Tenlik, kervansarayı ziyaret edenlerin adeta tarihi yolculuğa çıktığını belirterek, "Ziyaretçiler, bir nevi Anadolu Selçuklu Devleti zamanına gidiyor." ifadesini kullandı.

Bölgenin zamanında ticaret merkezi olduğunu anlatan Tenlik, şunları kaydetti:

"Kervansaray, ticaretin yoğun yapıldığı bu bölgeden geçen kervanların kullanması amacıyla inşa edilmiş ve uzun yıllar bölgede hizmet vermiş. Bugün o tarihin izlerini hala taşımaktadır. Bölgede en fazla bilinen tarihi eserler arasında yer alır. Biz de kurum olarak bu tarihi değerin daha fazla bilinmesi için çalışmalar yürütüyoruz."

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