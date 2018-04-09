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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.04.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Eğitimde fırsat eşitliği için Sosyal Bağış Günü’nde TOÇEV’e destek

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Eğitimde fırsat eşitliği için Sosyal Bağış Günü’nde TOÇEV’e destek

“Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek yola çıkan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), tam 24 yıldır maddi durumu yetersiz ailelerin okuma istekli çocuklarını destekliyor. Çocukların bilgili, kültürlü, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için hiç durmadan çalışıyor. Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmayı amaçlayan Sosyal Bağış Hareketi’nde bu ay tüm destekler TOÇEV için toplanıyor.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), 1994 yılında Ebru Uygun ve 5 arkadaşının, 5 çocuğun eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkış hikayesi ile kuruldu. Aydınlık bir gelecek için hayata geçirdikleri projelerle 24 yılda, 7 milyonu aşkın çocuğa ulaştı ve çok daha fazlası için canla başla çalışmaya devam ediyor.

TOÇEV, okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. Her adımında barışçı, birleştirici, eğitici, şeffaf ve sevgi dolu olmayı görev edinen TOÇEV, kurumları, STK’ları, devlet birimlerini, medyayı ve halk desteğini yanına alarak Türkiye genelinde yürüttüğü 21 proje ile eğitim ile ilgili sorunlara çözümler üretiyor.

TOÇEV çocukları, ilköğretim çağından üniversite döneminin sonuna kadar eğitim materyallerinden gıda ve sağlık desteğine kadar geniş kapsamda destekleniyor. TOÇEV, ilköğretim ve lise çağındaki çocuklara doğrudan para desteği yerine, yılda üç kez, çocukların isimlerine hazırlanmış özel paketlerde ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırıyor. Düzenli sağlık desteği veriyor, dengeli ve sağlıklı beslenmelerine özen gösteriyor, psikologlar eşliğinde rutin ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Her ay yaş gruplarına göre düzenlediği aktivitelerle, çocukların sosyal gelişimini destekliyor. Üniversiteli gençlere ise tatiller dışında, her ay harçlık desteğinde bulunmanın yanı sıra her eğitim öğretim dönemi süresince ihtiyaca göre harç ve yurt parası sağlıyor.

Sosyal gelişimin önemine inanan TOÇEV, eğitim desteğinin yanında tüm öğrencilerine yaş ve gelişim durumlarına göre, atölye çalışmaları, meslek ve okul tanıtımları, psikodrama çalışmaları ve eğlence aktiviteleri organize ediyor. TOÇEV, bugüne dek 164 bin çocuğu tiyatroyla tanıştırdı, 43 bin çocuğa ise ilkyardım eğitimi verdi.  35 bin çocuk vakıf tarafından kurulan kütüphanelerden faydalandı ve 1 milyondan fazla kitap çocuklara ulaştırıldı. 21 bini aşkın çocuğa gıda yardımı yapan TOÇEV, Türkiye’nin dört bir köşesinde 204 okulun bakım ve onarımını da üstlendi.

TOÇEV tüm bu çalışmalarını; manevi ailelerinin sabit bağışları, destekçilerinin genel bağışları ve firmalar ile hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürüyor.

TOÇEV’in Genel Müdürü Bade Takazoğlu, “Vakfımızda küçük desteklerin çocukların hayatında nasıl mucizeler yaratabileceğine her gün şahit oluyoruz. TOÇEV’ de geliştirdiğimiz manevi aile destek modeliyle, her ay düzenli olarak yapılan 180 TL değerindeki bağışlar bir çocuğumuzun eğitim masrafını önemli ölçüde karşılayabiliyor. Bir çocuğun manevi ebeveyni olan iyi yürekli bağışçılarımız ve hayata geçirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle, bugüne dek 7 milyon çocuğun hayatına dokunduk. Bu yıl itibariyle doğrudan eğitim desteği verdiğimiz kayıtlı öğrenci sayısı 350. Çok daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz” diyor.

Gelin, Sosyal Bağış Günü’nde TOÇEV’e destek olalım ve çocuklarımızın eğitim hakkına sahip çıkalım!

TOÇEV’E 12 Nisan Perşembe günü TOÇEV Facebook sayfası bağış butonu ve web sayfamızdaki online bağış sayfası üzerinden bağış yapabilirsiniz.

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