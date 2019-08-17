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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Efsane oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti

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Efsane oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti

Sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan 1969 tarihli Easy Rider ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti. 

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Fonda'nın cuma sabahı Los Angeles'taki evinde öldüğü açıklandı. Yönetmen Henry Fonda'nın oğlu, bir başka efsane oyuncu Jane Fonda'nın kardeşi olan Peter Fonda, iki çocuk babasıydı.

Peter Fonda, sinemadaki en önemli çıkışını bağımsız sinemanın çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul edilen Easy Rider adlı filmle yapmıştı. Dennis Hopper'ın yönettiği filmde Fonda, Jack Nicholson ile başrolleri paylaşıyordu. Motosikletleriyle ABD'yi boydan boya kateden iki hippinin öyküsünü anlatan film, sinema tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı.

Ünlü oyuncu, 1961'den 1974'e kadar Susan Brewer'la, 1975'den 2011'e kadar 36 yıl boyunca Portia Crockett ile evli kalmıştı.

Efsane oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti

Fonda'nın Brewer ile evliliğinden Justin adında bir oğlu ve yine kendisi gibi oyunculuğu seçen Bridget adında bir kızı bulunuyor.

Peter Fonda, son olarak 2011 yılında hayatını birleştirdiği Margaret DeVogalaere ile yaşıyordu.

Ünlü oyuncu Jane Fonda, aktörün ölümünden sonra yaptığı açıklamada "Çok üzgünüm. O benim tatlı küçük kardeşimdi" dedi.

 

 

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