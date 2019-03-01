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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Efsane dizinin oyuncusundan kötü haber

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Efsane dizinin oyuncusundan kötü haber

Bir döneme damga vuran dizinin ünlü oyuncusu geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki oyuncu doktorlar tarafından uyutuluyor.

1990'lara ve 2000'lerin ilk dönemine damgasını vuran Beverly Hills 90210 dizisiyle hafızalarda yer eden aktör Luke Perry, hastaneye kaldırıldı. Sherman Oaks'taki evinde felç geçiren oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar tarafından yapay komaya sokuldu ve uyutuluyor.

 2015 yılında bağırsaklarında kötü huylu tümör bulunan Perry, o dönemde operasyon geçirip tedavi görmüştü.21 yaşında bir oğlu ve 18 yaşında bir kızı bulunan Perry, son olarak Riverdale adlı yapımda rol alıyordu.

Efsane dizinin oyuncusundan kötü haber

Luke Perry, Beverly Hills 90210 dizisindeki rol arkadaşı Shannen Doherty ile birlikte.  

Kötü haberin duyulmasıyla birlikte Perry'nin meslektaşları ve arkadaşları da sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini diye getirdi. Beverly Hills 90210 dizisinde birlikte rol aldığı Ian Ziering, Perry ile ilgili kötü haberi aldığında derin bir üzüntü hissettiğini belirterek herkesi aktör için dua etmeye çağırdı.

Shannen Doherty de sosyal medya hesabından "Arkadaşım. Sana sımsıkı sarılıyorum" diyerek üzüntüsünü diye getirdi.

 

 

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