Efsane dizinin oyuncusundan kötü haber
Bir döneme damga vuran dizinin ünlü oyuncusu geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki oyuncu doktorlar tarafından uyutuluyor.
1990'lara ve 2000'lerin ilk dönemine damgasını vuran Beverly Hills 90210 dizisiyle hafızalarda yer eden aktör Luke Perry, hastaneye kaldırıldı. Sherman Oaks'taki evinde felç geçiren oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar tarafından yapay komaya sokuldu ve uyutuluyor.
2015 yılında bağırsaklarında kötü huylu tümör bulunan Perry, o dönemde operasyon geçirip tedavi görmüştü.21 yaşında bir oğlu ve 18 yaşında bir kızı bulunan Perry, son olarak Riverdale adlı yapımda rol alıyordu.
Luke Perry, Beverly Hills 90210 dizisindeki rol arkadaşı Shannen Doherty ile birlikte.
Kötü haberin duyulmasıyla birlikte Perry'nin meslektaşları ve arkadaşları da sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini diye getirdi. Beverly Hills 90210 dizisinde birlikte rol aldığı Ian Ziering, Perry ile ilgili kötü haberi aldığında derin bir üzüntü hissettiğini belirterek herkesi aktör için dua etmeye çağırdı.
Shannen Doherty de sosyal medya hesabından "Arkadaşım. Sana sımsıkı sarılıyorum" diyerek üzüntüsünü diye getirdi.
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