Ediz Hun minik sinemacıları ödüllendirdi
Türk Sineması'nın efsane ismi Ediz Hun, Üsküdar'da ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Şemsipaşa İlkokulu öğrencilerinin çektiği "Ediz Hun Filmleri" jüri tarafından değerlendirildi ve kazananlar Ediz Hun’un onur konuğu olarak katıldığı törenle ödüllendirildi.
Öğrencilerin "Ediz Amca" diyerek seslendiği efsane isim, çocuklarla tek tek ilgilendi ve iki saat boyunca okulda kalarak; fotoğraf çektirdi ve söyleşi gerçekleştirdi.
7–10 yaşlarındaki çocukların sinema sanatını detaylı olarak tanımasını sağlamayı amaçlayan Emre Turanlı Fikir Sanat tarafından hayata geçirilen ve 3’üncüsü gerçekleştirilen Çocuk Sinemacılar Festivali’nde . “En iyi oyuncu” ödülünü Tatlı Meleğim filmi ile Defne Özcan, Kuzey Akçay yine Tatlı Meleğim filminde sergilediği performans ile “En iyi erkek oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Duru Göksu’nun “En İyi Yönetmen” seçildiği festivalde Ecrin Şafak “En İyi Senaryo”, Emine Zehra Yiğit “En İyi Kostüm”, Arda Canlı ise “Ayşe Aral Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.
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