Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde

Kadıköy Tiyatro Ak’la Kara’da yapılan galaya Hülya Koçyiğit ve Cem Kurtoğlu’nun yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından ünlü isimler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Gösterim öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ediz Hun, oyunun Agatha Christie’nin aynı adlı romanından uyarlandığını anımsatarak, seyircileri büyük sürprizler beklediğini söyledi.

Tiyatro oyunculuğunun kendisi için çok heyecan verici olduğunu ifade eden usta oyuncu, “Arkadaşlarımın hepsi profesyonel sanatçılar ama ben bir sinema sanatçısıyım. Hakikaten çok çaba sarf ettim, çok çalıştım. Tabii takdir seyircinindir. Böyle güzel bir grupla çalışıyor olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.