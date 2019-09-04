Edis 6 Eylül'de sahnede!
Pop müziğin genç ismi Edis, Vadi Açıkhava, U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkacak.
6 Eylül Cuma akşamı gerçekleşecek konserde, Edis müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Vadi İstanbul, eylül ayı boyunca ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek.İşte konser takvimi...
7 Eylül Sibel Can
13 Eylül Teoman
20 Eylül Ferhat Göçer
21 Eylül MFÖ
22 Eylül Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman ve konukları İmera, Merve Yavuz ve Ekin Uzunlar)
27 Eylül Funda Arar
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