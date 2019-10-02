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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Edinburg’tan sonra ilk kez İstanbul’da

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Edinburg’tan sonra ilk kez İstanbul’da

Fadik Sevin Atasoy’un tek kişilik oyunu ‘Muse-Bir Esin Perisi Davası’ 1 Ekim’de Zorlu PSM’de düzenlenen prömiyer ile İstanbullu seyirciyle buluştu.

Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Muse-Bir Esin Perisi Davası’ oyunu ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. Tiyatro sezonunun açılışı sayılan 1 Ekim günü Zorlu PSM Stüdyo sahnesi’ndeki prömiyere İlker Kaleli, Banu-Hidayet Türkoğlu, Nursel Köse ile eşi Ulrich Mertin, Ruken Mızraklı, İpek Erdem ve Bennu Gerede’nin de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı. Atasoy’un şarkı söyleyip dans ta ettiği tek kişilik başarılı performansı ayakta alkışlandı. 1 Ekim olan doğum gününü sahnede kutlayan oyuncu duygulu anlar yaşadı.

Edinburg’tan sonra ilk kez İstanbul’da

ÜNLÜLERDEN BEĞENİ TOPLADI:

 Hidayet Türkoğlu: Fadik’in oyununu Amerika’da iken izlemiş ve ‘tüm dünyada oynamalı’ demiştim. Bakın işte ABD ve İngiltere’nin ardından kendi vatanında Türkçe izledik. Sahneye çok yakışıyor, gururlandım ve çok keyif aldım.

 Nursel Köse: Fadik benim için tam bir sanatçı. Yurt dışına gittiğinde kaybettik diye üzülüyorduk. Ama elinde bavulu, çok güzel bir oyunla geri döndü. Bütün sanat dallarına selam çaktığı oyununda sesini gırtlağını çok güzel kullanıyor.

Edinburg’tan sonra ilk kez İstanbul’da

Bennu Gerede: Fadik Türkiye için büyük nimet. Muse oyununda tüm yeteneklerini görme şansı bulduk. Kadın haklarını çok güzel ve eğlenceli biçimde öne çıkarıyor. Herkese tavsiye ederim.

 İpek Erdem: Ülkemizde iyi oyuncular çok kıymetli şeyler yapıyor. Ama ben bu kadar iyi bir performans ilk defa izliyorum. Fadik yazıyor, oynuyor, dans ediyor şarkı söylüyor. Gerçekten tam bir sanatçı.

Edinburg’tan sonra ilk kez İstanbul’da


 

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