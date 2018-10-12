Edebiyatımızın Kaptanı Attilâ İlhan vefatının 13. yılında anıldı
Edebiyatımızın Kaptanı Attilâ İlhan aramızdan ayrılışının 13. Yılında, Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle, Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde anıldı.
Attilâ İlhan, şair, romancı, deneme yazarı, senarist, düşünür olarak bir çok alanda eser vermiş çok önemli bir aydınımızdı. Anma gecesinde Attilâ İlhan’ın şiir evreni şair Adnan Özer, roman dünyası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emel Koşar, aydın yönü ise Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça tarafından anlatıldı.
Konuşmacıların anlatımlarında Attilâ İlhan’ın bütün alanlarda ana ilkesi, yerel duruşu, Atatürk’ü doğru anlaması, ülkesine ve halkına olan bağlılığı ortak noktaydı. Attilâ İlhan dünyanın bütün düşüncelerine açık ve bütün düşüncelerden faydalanan ancak eserlerini üretirken yerel duruşunu ortaya koyan bir aydındı.
Konuşmacılardan sonra Attilâ İlhan’ın eşsiz şiirlerinden oluşan şiir dinletisi yeğeni sinema ve tiyatro sanatçısı Kerem Alışık ve sanatçı Devrim Nas tarafından gerçekleştirildi. Anma gecesi Hatice Aslan‘ın Attilâ İlhan’ın şiirlerinden oluşan şarkılarıyla son buldu.
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