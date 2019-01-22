Ece Sükan'dan Limited Editions projesi için özel davet
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’nin 30. yılı nedeniyle hazırlanan Limited Editions projesi için Ece Sükan ve Swissôtel The Bosphorus’un ev sahipliğinde 16. İstanbul Bienali küratörü Nicolas Bourriaud’nun da katıldığı özel bir davet gerçekleştirildi.
Önceki akşam Swissôtel The Bosphorus, Loft 1453’te gerçekleştirilen etkinliğe sanat ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.
Davete İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ve Limited Editions’da eseri yer alan sanatçılardan Taner Ceylan’ın yanı sıra Ali Fuat Erbil, Aslıhan Erbil, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Cem Telvi, Berrin Saran, Suela Cennet, Mustafa Özilhan, Fatoş Yalın, Ufuk Arkun, Alp İşmen, Aylin Çınarlı, Soner Öncel, Tayfun Mumcu, Can Duna, Ceylan Sohtorik, Emir Sohtorik, Sevil Sabancı, Ferhat Ferhangil, Bülent Kozlu, Sanem Gök, Arslan Sükan, Ediz Elhadef ve Gabriela Palatchi katıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle