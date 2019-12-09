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09.12.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Ebru Yaşar: Kim Kardashian yokken biz vardık

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ebru Yaşar: Kim Kardashian yokken biz vardık

Ebru Yaşar, 5 yıl aranın ardından İstanbullu sevenleriyle Gece Life Nakkaştepe’de buluştu.

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, sosyal medyada kendisinin Kim Kardashian’a benzetildiğinin hatırlatılması üzerine, “Hazırlanırken arkadaşlarım söylemişti ama şimdi siz de söyleyince ‘Belki’ dedim. Kim Kardashian çok güzel kadın. Ben de beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık” dedi.

Ebru Yaşar: Kim Kardashian yokken biz vardık


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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