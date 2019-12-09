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Ebru Yaşar: Kim Kardashian yokken biz vardık
Ebru Yaşar, 5 yıl aranın ardından İstanbullu sevenleriyle Gece Life Nakkaştepe’de buluştu.
Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, sosyal medyada kendisinin Kim Kardashian’a benzetildiğinin hatırlatılması üzerine, “Hazırlanırken arkadaşlarım söylemişti ama şimdi siz de söyleyince ‘Belki’ dedim. Kim Kardashian çok güzel kadın. Ben de beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık” dedi.
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