Ebru Polat 'Madam' ile geliyor
Şarkıcı Ebru Polat, yeni single çalışması ‘Madam’ı müzikseverlerin beğenisine sunuyor.
Madam, Kemal Aslan Müzik Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlar, radyolar ve müzik kanallarında yerini alacak.
Ebru Polat’ın sözlerini yazdığı, müziği de Pınar Çubukçu’ya ait olan ‘Madam’ın aranjesi ise Caner Tepecik imzası taşıyor. Projenin fotoğrafları için Şener Aldı’nın objektifine poz veren Ebru Polat, ‘Madam’ın video klibinde de yönetmen koltuğuna yine kendisi oturdu.
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