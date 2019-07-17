Ebru benim yaşıtım değil
Burcu Binici, önceki gün ressam Ebru Ceylan’la Cihangir’deydi.
Binici, yeni projesi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Dinlenmek istiyorum, onun için yaz aylarını tatile ayırdım. Önce memleketim Rize’ye, sonra Alaçatı’ya gittim.” Oyuncu, bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Şahin’le arasının açıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi: “Kendisi yaşıtım değil. Benden yedi-sekiz yaş küçük. Benim yakın arkadaşlarım başka. Ama şu an hak ettiği bir yerde, gayet yetenekli bir kız.”
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