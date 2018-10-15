E vitamini hangi besinlerde bulunur?
E vitamini, genellikle günlük tüketimdeki besinlerin içerisinde yer aldığı için eksikliği az hissedilen vitamin türleri arasında yer almaktadır. Yağda eriyen E Vitamini, güneş ışınları ve alkali ortamlara ise duyarlıdır. Diyet esnasında ise bu vitamine olan ihtiyaç artmaktadır. Peki, E vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte, o besinler hakkında bazı bilgiler
E vitamini, çok tüketilen hemen her besinde bulunduğu için eksikliği nadir gözlemlenen türler arasında yer almaktadır. Günlük yiyeceklerde yeterli miktarlarda bulunduğundan insanlarda yetersizlik belirtilerine sıklıkla rastlanmamaktadır. Çok önemli bir vitamin olan vitamin E yağda erir, güneş ışınlarına ve alkali ortama duyarlıdır. Oksijen ve demir ile hemen okside olur, emilimi için safra asitlerine ihtiyaç vardır. Diyette bitkisel sıvı yağ miktarı arttığında vitamin E’ye ihtiyaç artar.
E VİTAMİNİNİN GÖREVLERİ NEDİR?
Yağların emiliminde bir bozukluk oluştuğunda E vitamini emilimi de azalır.
* Hücre zarının koruyucusudur (antioksidan) .
* Damar içerisinde akışkanlığı sağlar, damar tıkanıklığını önler. (ateroskleroz)
* Erken doğmuş bebeklerde demirin kullanılmasına yardımcı olarak anemi (kansızlık) oluşumunu engeller.
Günlük besinler içinde yeterli miktarda bulunduğundan yetersizlik belirtilerine insanlarda sıklıkla rastlanmamaktadır. Deney hayvanlarında E vitamini eksikliği kısırlığa, kalp ve diğer kaslarda yorgunluğa, karaciğer hastalıklarına, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanmasına neden olmaktadır. Aşırı alındığında zararlı etkisi görülmemiştir.
E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE YER ALIYOR?
E Vitamininin en çok bulunduğu besinler, bitkisel yağlar, tahıl taneleri , yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı sebzeler
, baklagillerdir. Günlük ihtiyaç yetişkin erkeklerde 10 mg, kadınlarda 8 mg ve çocuklarda 3-10 mg arasında değişmektedir.
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