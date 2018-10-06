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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.10.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Düşes'e şok suçlama: Kanlı ve acılı gerçeği gizliyorsun

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Düşes'e şok suçlama: Kanlı ve acılı gerçeği gizliyorsun

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'a oyuncu Keira Knightley'den şok bir eleştiri geldi. 

 

Kızını dünyaya getirirken büyük acılar yaşadığını itiraf eden Knightley, Kate Middleton'ı da çocuk doğurmanın kanlı ve acılı yanını saklamakla eleştirdi. 

İngiliz oyuncu Knightley, Feminists Don't Wear Pink and Other Lies (Feministler Pembe Giymez ve Diğer Yalanlar) adlı dosya için bu konudaki görüşlerini kaleme aldı.

Düşese şok suçlama: Kanlı ve acılı gerçeği gizliyorsun

Dosya için hazırladığı çalışmada kızı Edie'yi dünyaya getirirken yaşadıklarını anlatan Keira Knightley, Düşes Middleton'ı da 'çocuk doğurmakla ilgili kanlı ve acılı gerçekleri gizlemekle" suçladı.

Kate Middleton'ın kızı Charlotte'u dünyaya getirmesinin ardından hastane çıkışı görüntülerini izlediğini belirten Knightley kendisi de bir gün önce doğum yapmıştı.

Güzel oyuncu dosya için kaleme aldığı çalışmada "Durup Kate'in ekrandaki görüntüsünü izledik. Doğum yaptıktan 7 saat sonra hastaneden çıkıyordu. Üzerinde güzel bir elbise, yüksek topuklu ayakkabılar. Ve bütün dünyanın görmek istediği bir  yüz ifadesiyle" diye yazdı.

Düşese şok suçlama: Kanlı ve acılı gerçeği gizliyorsun

Knightley, Düşes'e yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Acını sakla, vücudunun kanadığını, göğüslerimizden süz sızdığını sakla. Yedi saat önce kan ve çığlıklar içinde, ölüm ile yaşam arasında verdiğin mücadeleyi sakla. Güzel görün, tarz görün ve kucağında kızınla öylece bir grup erkek fotoğrafçının önünde poz ver" diye devam etti.

Knightley'in bu fikirlerini kaleme aldığı ve geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan yayında Emma Watson, Saoirse Ronan, Whitney Wolf Herd gibi birçok ünlünün kadın haklarıyla ve kadınların uğradığı ayrımcılıkla ilgili çalışmaları yer alıyor.

Düşese şok suçlama: Kanlı ve acılı gerçeği gizliyorsun

Keira Khightley, James Righton ile evliliğinden Edie adını verdikleri bir erkek bebeğe sahip oldu. Oyuncunun oğlu Mayıs 2015'te yani Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte'u dünyaya getirmesinden sadece bir gün önce dünyaya gözlerini açmıştı. 

ŞÖHRETİN BEDELİNİ AĞIR ŞEKİLDE ÖDEDİM

Düşese şok suçlama: Kanlı ve acılı gerçeği gizliyorsun

Ünlü oyuncu Keira Knightley, genç yaşta eriştiği şöhretin bedelini nasıl ödediğini itiraf etti.

33 yaşındaki Knightley,Hollywood Reporter'ın bir yanına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı. Knightley, 22 yaşındayken şöhretli hayatın zorlukları yüzünden ruhsal bunalıma girdiğini söyledi. Güzel oyuncu "Kendimi değersiz hissediyordum. Sanki hiç var olmamışım gibi geliyordu bana. Bu tuhaf yüze sahip tuhaf bir yaratık gibi görüyordum kendimi" dedi.

Sürekli paparazziler tarafından takip edildiği için de evinden dışarı adım atmayı bir tür "muharebe" gibi gördüğünü de itiraf etti Keira Knightley. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir kadın oyuncuysanız ve onların önünde duygularınızı kontrol edebiliyorsanız, siz onların karşısında duygularınızı kontrol edemez hale gelinceye kadar sizinle uğraşırlar" diye konuştu.

Düşese şok suçlama: Kanlı ve acılı gerçeği gizliyorsun

22 yaşında psikolojik bir çöküntü yaşadığını söyleyen Knightley bunun sonucunda da bir yıl oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Kendisine travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konular Knightley, bu süreçte üç ay boyunca evinden çıkmadığını da anlattı.

Knightley, rol aldığı Atonement filmiyle BAFTA ödüllerine aday olunca törene gitmek için evden dışarı çıktığını söyledi. Ama onun da zor bir süreç olduğunu belirtti: "Panik ataklarım vardı ve hipnoterapi sayesinde o tören gecesi kırmızı halıda ayakta durabildim" dedi. 

FOTOĞRFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

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