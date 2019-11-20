Dünyanın ilk tebrik kartı
Dünyanın basılı ilk yılbaşı tebrik kartı, İngiltere’nin başkenti Londra’da usta yazarın anısına açılan Charles Dickens Müzesi’nde sergileniyor.
Ünlü yazar Charles Dickens’ın ‘Bir Noel Şarkısı’ adlı kitabının yayımlandığı 1843 yılında basılan dünyanın ilk Noel kartı, Noel'de tebrik kartları gönderme konseptini yaratmasıyla bilinen Henry Cole ve illüstratör John Callcott Horsley tarafından tasarlanmış.
Elle boyanan kart bir masa etrafında toplanmış, kutlama yapan bir aileyi resmediyor. Kartta, ‘Mutlu Noeller ve mutlu yıllar’ ifadesi bulunuyor.
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