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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü şefler ilham için Gastromasa'ya geliyor

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Dünyaca ünlü şefler ilham için Gastromasa'ya geliyor

Bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Gastromasa, 30 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak. Her yıl özel bir tema örgüsüyle yola çıkan Gastromasa, bu yıl yaratıcılığın önemli unsurlarından “ilham” temasını işleyecek.

Sektörün ileri gelenleri ve gastronomi tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan ve 1 tam gün sürecek Gastromasa’da dünya mutfaklarını temsil eden ünlü şefler kendilerine ilham veren unsurları hazırladıkları özel sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak.

Bu yıl da konferans öncesi konuk şehir ziyareti gerçekleştirilecek olan etkinlikte şefler ve yurtdışından gelen
konuklar, bu yıl Adana ve Gaziantep’i ziyaret edecekler. 
Dünyanın en ünlü çikolata şeflerinden Pierre Marcolini  geliyor
14 yaşından beri çikolata ile uğraşan Marcolini, en iyi kakao çekirdeklerini bulmak ve mükemmeliyetçiliğiyle birlikte en rafine ürünlerini sunmak için dünyanın dört bir yanında seyahatlere çıkıyor. 1995 yılında dünya pastacılık şampiyonluğunu kariyerine ekleyen Belçikalı çikolatacı zamanının en iyi çikolata ustalarından biri olarak görülüyor. 

Danimarka’dan Søren Selin, Peru’dan da Virgilio Martinez ve Pia Leon ilham konuşması gerçekleştirecek
“Duyuların ustası” olarak bilinen Danimarka’nın önemli restoranlarından olan ve iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Søren Selin, pek çok yemek yazarı tarafından “Nordik mutfağını punk’tan aristokrata taşıyan genç yetenek” olarak biliniyor.
Yeni nesil Latin Amerika şefleri içinde bir itici güç olan Virgilio Martínez ile efsanenin arkasındaki gizli kahraman olarak gösterilen eşi Pia Leo, Peru’nun biyo-çeşitliliğine duyduğu tutku, And Dağları’ndaki araştırma projesini anlatmak üzere İstanbul’a geliyor. 

Dünyaca ünlü şefler ilham için Gastromasaya geliyor

Dünya devleri Gastromasa sahnesinde 
Bir çoğu Michelin yıldızlı şeflerden oluşan V. Gastromasa Konferansı’nda 2015 yılında dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip şefi Albert Adria, dünyanın en büyük mutfak otoriteleri tarafından Barcelona’da açtığı Dos Palillos için “Asya
dışındaki en önemli Asya Mutfağı’nın şefi Albert Raurich, Avrupa’nın en genç 3 Michelin yıldızı sahipli şefi Andreas Caminada, Andoni Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Gaston Acurio, German Martitegui, Cristina Bowerman, Alexandre Couillon gibi konusunda uzman 20 ünlü şefin konuşmacı olarak yer alacağı Gastromasa’da ayrıca Singapurlu pasta şefi Janice Wong, Moskovalı ikizler Ivan – Sergey Berezutskiy, Bask ürünleri ile Arjantin mutfağı sunan San Sebastian’daki Amelia restoranının şefi Paulo Airado, sanatsal İspanyol mutfağının en prestijli şefleri arasında sayılan Paco Roncero, 2 Michelin yıldızı sahibi mutfaktaki ilham unsurunu irdeleyerek farklı bakış açılarını konferansı izleyenlere ışık tutacak.
Dünyaca ünlü şefler ilham için Gastromasaya geliyor

İki Michelin yıldızlı ve Fransız restoran değerlendirme rehberi Gault Millau’da 20 üzerinden 19 puan alan şef Alexandre Couillon da Gastromasa’da yerini alacak. 

 

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