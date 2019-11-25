Dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul’a geliyor
Nicki Minaj, Maroon 5, Yemi Alade gibi Dünya’ca tanınmış pek çok sanatçının klipleri’nin baş koreograflığını yapan Lorenzo Hanna 29 Kasım - 3 Aralık 2019 tarihleri arasında Havana Social House Dans Merkezi’nde deneyim ve tecrübelerini İstanbullu dansseverler ile paylaşacak.
Dans etmeyi sevenlerin, meraklılarının yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul’a geliyor. Dünyaca tanımış birçok şakıcı’nın kliplerinin koreograflığını yapan Hanna ,Havana Social House dans merkezi’nde hem kendi oluşturduğu dans stili Dancehall Funk’ı hem de merak edilenleri yapacağı workshop ile danseverler ile paylaşacak.
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