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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
AA
08.02.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti

Defalarca Oscar'a aday gösterilen İngiliz aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti." ifadesi kullanıldı.

"Tom Jones" rolüyle 1963'te dikkati çeken ve uluslararası üne kavuşan Finney, bu filmdeki oyunculuğuyla ilk Oscar adaylığını da elde etti.

Ayrıca "Doğu Ekspresinde Cinayet", "The Dresser", "Volkanın Altında" ve "Erin Brockovich" filmleriyle de Oscar'a aday gösterilen Finney, son yıllarda ise "Skyfall" ve "Bourne" serisi filmleri ile beyaz perdede yer aldı.

İngiltere'de 1936'da dünyaya gelen Finney, küçük yaşta sahneye çıktı. Herhangi bir bağlantısı olmamasına ve işçi sınıfından gelmesine rağmen, Londra'nın prestijli Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'ne kabul edildi.

Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti

Profesyonel olarak ilk kez 19 yaşında, 1956 yılında çekilen "She Stoops to Conquer" adlı televizyon filiminde rol alan Finney, kariyerine 5 Oscar adaylığının yanı sıra Bafta olarak bilinen 2 İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülü sığdırdı.

Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti

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