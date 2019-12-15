Dünya, 2020 yılına nasıl girecek?

Ocak 2018’de bambaşka bir dönem başladı. Hepimiz farkındayız ama ne yapacağımızı bilmiyor gibiyiz.

Oğlak burcundaki Satürn gezegeni, Aralık 2020’ye kadar bizi bambaşka bir serüvene taşıyor. Olayları aslında doğru anladığımızda bu durumla başa çıkabiliriz.

Satürn gezegeni, Oğlak takımyıldızında kendi gücünü en iyi şekilde ortaya koyar.

Bu iyi haberdir ama bu durumun yarattığı değişimler, zorlayıcı ve kalıcıdır.

YENİ DÜZENE AYAK UYDURANLAR GÜÇLERİNİ İSPAT EDECEK

Dünya, bu yıl ihtiyaç duyacağı yeni uygulamaları tespit ederek, geçmişten öğrenebileceklerini öğrenerek yeni bir düzene gitmeye çalışıyor ama insanlık buna adapte olmakta zorlanıyor.

Satürn’ün bir yıl boyunca Oğlak burcundaki geçişi sırasında hayatta kalma tekniklerimiz ve hedeflerimiz çok daha belirginleşecek.

Batı’da yeni liderlerin güçlü pozisyonlara gelmesi öngörülebilir.

İngiltere bu bağlamda 2020 yılını çok başka yaşayacak. Bu yıl, hem kendi ülkemizde hem de dünya üzerinde ekonomik pazarlarda büyüme açısından yeni fırsatlar ortaya çıkacak.

Tekrar ediyorum, yeni bir düzen çıkacak ve bu düzene ayak uyduranlar güçlerini ispat edecek.

Bununla birlikte iş dünyası önceliklerini değiştirecek, çevre piyasası yeni işlerin ve kariyerlerin gelişeceği yer olacak.

DÜZENİMİZ DEĞİŞECEK

Satürn’ün ciddi tonları vardır. Herkes tarafından hissedilir. Ve yeni konumuyla herkesi hizaya alacak.

Oğlak takımyıldızı, bizlere evrenin ihtiyaçlarını dinlememizi söyler.

Bundan sonraki döngü, Kova ve Balık’tır.

5 yıl içinde düzenimizi değiştireceğimiz öngörülebilir. Gökyüzünün sıralamasını doğru anlayarak hareket etmeyi başarırsanız, kaliteli bir yıl planlaması yapabilirsiniz.

Bireysel bir bakış açısıyla, topluluk düzeyinde neye ihtiyacımız olduğunu ve kuralları belirleme noktasında bu yılı doğru değerlendirmeliyiz.

Bir döngünün sonuna yaklaşıyoruz. “Varlıklar” olarak evrenin ihtiyaçlarını dinlememiz hayati önem taşıyor.

OCAK VE ŞUBAT AYLARI ÇOK ÖNEMLİ

Kendimiz için savaşacağımız ve başarılarımızı ispat ettiğimiz bir dönem olacak.

Kış aylarına kendinizi hazırlayın.

Göz önünde bulundurulması gereken; Plüton’un ve Jüpiter’in Oğlak burcundan geçiyor olması.

2020’nin ocak ve şubat ayları ​​arasında, Satürn ile Plüton arasındaki birleşme yüzünden büyük ve şoke edici olaylarla karşılaşıp, cesur kararlar alabiliriz.

Bu da bir “kriz noktası” olarak değerlendirilebilir. Geçmişte bu durumun bir benzeri, 1946–1948’de yaşanmış, Satürn ve Plüton Aslan burcunda ilerlerken benzer bir kavuşum gerçekleşmişti ve Soğuk Savaş başlamıştı.

Genel seçimlerin olduğu, uluslararası ticaretin başladığı, suikastlar ve güç mücadeleleriyle ilgili birden fazla konunun ortaya çıktığı bir zamandı.

Toplumların sömürgeleştirilerek fakirleştiği ve yarışın çok hızlı ilerlediği bu süreçte güçlü olanlar hayatta kalmıştı.

O yüzden ocak ve şubatta hayatta kalma içgüdülerimizi ortaya koyacağız. Bu durum duygusal olmayan bir yaklaşım barındırabilir. Ruhunu ve kalbini kaybetmiş bir insan artık eksiktir. Amaçlarınıza hizmet etmeyen değerlerden uzaklaşmanız gerekiyor. Ama bunu yaparken insanlığımızı eksiltmemeliyiz.