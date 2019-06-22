Duman, Ezhel, Ben Fero ve Hey Douglas ile coştular
Duman, Ezhel ile Ben Fero ve Hey Douglas Enter The Music Fest için KüçükÇiftlik Park sahnesindeydi.
Enter The Music Fest'19, DJ Ali Taş'ın ardından alternatif müziğin trend isimlerinden Nova Norda, Slang, Emir Yargın ve Düş Dünya konserleri ile başladı.
Ünlü isimlerin de ilgi gösterdiği festivalde farklı tarzlarda aralıksız 10 saat müzik devam etti.
14 bin her yaştan gencin eğlendiği gecede, sahneye çıkan sanatçıların performansları da seyircilerden büyük alkış ve tezahüratlar aldı. Festivale gelemeyen Demet Akalın'da instagram hesabından Ben Fero'nun Enter The Music sahnesinde söylediği "Demet Akalın" şarkısını paylaştı ve altına "Namıma çok şarkı yapıldı ama ismimi bu kadar insan bağırmamıştı." yazdı.
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