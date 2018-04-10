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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
10.04.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Yılmaz Ulusoy’a Türk Kalp Vakfı’ndan büyük onur!

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Yılmaz Ulusoy’a Türk Kalp Vakfı’ndan büyük onur!

Türk Kalp Vakfı tarafından düzenlenen 30. Kalp Haftası’nın Swissotel’de gerçekleşen açılış töreninde ünlü işadamı Yılmaz Ulusoy’a, Vakfın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Doç. Dr. Edip Kürklü Ödülü” takdim edildi…

Türk Kalp Vakfı’nın çeşitli etkinliklerle Kalp ve Damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratmayı amaçladığı 30. Kalp Haftası Swissotel’de gerçekleşen açılış töreniyle start aldı. Açılış töreninde her zaman olduğu gibi kalp ve damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemi vurgulandı.

 30. KALP HAFTASI’NIN SLOGANI “SAĞLIK İÇİN SPOR, SPOR İÇİN SAĞLIKLI KALP”

Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven yaptığı açılış konuşmasında, “30. Kalp Haftasında, “Sağlık için Spor, Spor için Sağlıklı Kalp” sloganı ile yediden, yetmişe geniş bir yelpazede ele alınan bilgilendirme konferansları, sporun ve hareketin kalp sağlığı üzerindeki önemi, kalp damar hastalıklarından ölümlerin aza indirilmesinde etkili rolü olan “Temel Yaşam Desteği (CPR)” eğitimleri, ilk yardım seminerleri, ailelerin bilinçlendirilmesi, çocuk yaşlara kadar inen kalp damar hastalıklarında erken teşhis ve tedavi ile kalp damar sağlığında farkındalık yaratarak ve bu konuda koruyucu hekimlik sağlayarak tedavi hizmetleri sunan Vakfımız, birtakım çalışmalar başlatmış bulunmaktadır” dedi.

Törende Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, UEFA Onursal Başkanı Şenes Erzik ve Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın kalp ve damar hastalıkları ile ilgili bilgi ve mesajlar verdiler.

 KARDİYOLOJİ DÜNYASINA KATKILARINDAN DOLAYI YILMAZ ULUSOY’A ÖDÜL!

Açılış töreninin finalinde Ulusoy’a, kardiyoloj dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Türk Kalp Vakfı kurucularından merhum Doç. Dr. Edip Kürklü anısına her yıl verilen “Doç. Dr. Edip Kürklü Ödülü” takdim edildi.

1975 yılında kurulan Türk Kalp Vakfı, kalp damar hastalıklarını önlemek ve risk faktörlerini kontrol altına almak için uygulanan en etkili mücadele yöntemlerinden biri olan halkı bilinçlendirmek ve motive etmek misyonuyla çalışmalarını 43 yıldır büyük bir şevkle sürdürüyor.

Yılmaz Ulusoy’a Türk Kalp Vakfı’ndan büyük onur

Ezgi Esma Kürklü, Yılmaz Ulusoy, Sema Kürklü, Çetin Yıldırımakın, Kenan Güven

MERHUM EDİP KÜRKLÜ’NÜN AİLESİ YILMAZ ULUSOY’A TEŞEKKÜR ETTİ!

Merhum Prof. Dr. Edip Kürklü’nün kızı Ezgi Esma, eşi Prof. Dr. Sema Kürklü, Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın ve Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, duayen iş adamı Yılmaz Ulusoy’a “Doç. Dr. Edip Kürklü Ödülü”nü birlikte takdim ettiler ve kardiyoloji dünyasına katkılarından dolayı kendisine teşekkür ettiler.

Yılmaz Ulusoy’a Türk Kalp Vakfı’ndan büyük onur

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