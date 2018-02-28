Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım, "Dışarda Hiçbir Şey Var!" adlı tek kişilik tiyatro gösterisiyle ses getirmeyi sürdürüyor. Yaklaşık bir yıldır hem İstanbul’da hem de birçok ilde gerçekleştirdiği turnelerle ve büyük beğeni toplayan 45 yıllık tiyatro sanatçısı, 1 Mart Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) sevenleriyle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. Betül Arım, "Dışarda Hiçbir Şey Var!" adlı oyunda hepimizin tek ve biricik olduğunu, bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın farkına varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek olduğunu, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini, anda ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, hastalıkları nasıl yenebileceğimizi, daha pek çok şeyi kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle eğlenceli bir dille anlatıyor. Oyuna "Dostumuz da düşmanımız da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim sizin" diyerek başlayan Betül Arım sizleri tek kişilik gösterisine bekliyor.