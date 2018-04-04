Dost ve kardeş aşk şarkıları
Kemanda Utku Barış Andaç, piyanoda Ozan Sarıboğa tarafından icra edilen ve Azerbaycan'ın aşk temalı şarkılarından oluşan ‘Azerbaijan Love Songs’ raflardaki yerini aldı.
Azerbaycan'ın halk şarkıları, bu enstrümantal albümde dinleyiciyle buluşuyor. Albüm, Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunu Utku Barış Andaç ve İTÜ Ses Tasarım ve Kayıt Teknolojileri mezunu Ozan Sarıboğa'nın beraber düzenledikleri yirmi şarkıdan oluşuyor. İkili 2 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi'nde bir konser gerçekleştirecek. Azerbaycanlı akademisyen ve piyanist Aytaç Rızaguliyeva da onlara eşlik edecek.
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