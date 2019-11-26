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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Dört ayda 1053 kitap okuyan 8 yaşındaki Mahir Atabey, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

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Dört ayda 1053 kitap okuyan 8 yaşındaki Mahir Atabey, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayatını sürdüren, 4 ayda bin 53 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 8 yaşındaki Mahir Atabey Türk için "En Çok Kitap Okuma" rekoru sertifika töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Eğitim Vakfının desteğiyle Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Mahir Atabey Türk'ün büyük ve küçüklere okuduğu kitaplarla örnek olduğunu belirtti.

Türk'ün büyük bir işe girişerek başarılı olmasının alkışlanması gerektiğini anlatan Tutulmaz, "Gerçekten 1053 kitap okuyabilmek ancak rekorla adlandırılabilirdi. Çünkü günümüzde kitap okumanın çok sınırlı olduğu bir dönemdeyiz. Mahir'imiz bu davranışı ile mahirliğini gösterdi, bütün arkadaşlarına ve biz büyüklere örnek oldu." dedi.

Okulda başlatılan bir kitap okuma projesi ile kitap okumaya başladığını belirten Türk, eğlence ve dinlenmesinden feragat ederek bunu başardığını söyledi.

Türk, "Okumayı yeni öğrenmeme rağmen bu kadar çok kısa sürede bu kadar çok kitap okumak tabii ki kolay değildi. Çok mutluyum kendimle bu konuda gurur duyuyorum. Aziziye İlkokulunda 81 il 81 kitap projesi başlatılmıştı. Sınıfta okumaya yeni geçmiştim. Herkesten önce çok kısa sürede 10 günde 81 kitap okumuştum. Daha sonrada 1 günde 35 hikaye kitabı okuma başarısı göstermiştim. Böylelikle her hafta 81 kitap okuyup cuma günleri 1 başarı belgesi alıyordum. Okuduğum kitap sayısı 600'lere geldiğinde annem ile babam yeter artık daha fazla kitap okuma gözlerin bozulacak demelerine rağmen durmadan, yorulmadan, 'Kitap okumada binin üzerine çıkacağım dünya rekoru kıracağım.' demiştim. Bunu başardım. Çok küçük yaşta çok kısa sürede çok fazla kitap okuyarak başardım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istediğini dile getiren Türk, büyüdüğünde cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.
Konuşmaların ardından Türk'e rekor sertifikasını, Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural verdi.
Türk, törene katılanlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

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