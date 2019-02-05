‘Döndüm Ben’in çekimleri tamamlandı…
Başrollerini Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç ve Sadi Celil Cengiz’in paylaştığı yılın iddialı komedi filmi ‘Döndüm Ben'in çekimleri tamamlandı.
Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, yapımcılığını Nadir Yakut’un üstlendiği, senaryosunu Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un kaleme aldığı ‘Döndüm Ben’in çekimleri İstanbul’da yaklaşık 1 ay sürede gerçekleşti.
Hikayesiyle Güldürecek
Oyuncu kadrosunda, Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç, Sadi Celil Cengiz, Dost Elver, Erdal Küçükkömürcü, Volkan Başaran, Yiğit Arı, Çisem Çancı, Hülya Şen, Sabahattin Yakut ve Serdar Sezgin'in yer aldığı ‘Döndüm Ben’ filminde ‘Evliliğini bitirme planları yapan Cenk'in (Burak Satıbol), eşi Melda'nın (Dilara Öztunç) çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra bu durumdan kurtulabilmek için arkadaşı Samet'e danışmasıyla gelişen olaylar komik bir dille anlatılıyor.
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