Domates güzeli
Ece Seçkin, pazardan kilolarca domates alıp kışlık domates hazırlığı yaptı.
Ece Seçkin, domatesleri soyarken çekilen anını sosyal medya hesabından paylaştı. Domateslerin arasında verdiği poz binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Bazı hayranları tarafından caps haline getirilen görsel sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
PAZARDA ECE SEÇKİN DOMATESLERİ 1.99 KURUŞ!
Her hafta köy pazarına giderek domatesin kilosu ne kadar diye soran Ece Seçkin'e; pazarcının en sonunda; 'abla sen sanatçısın, senin nişanlın da pilot neden 2 haftadır gidip gelip domatesin kilosunu soruyorsun' demesi üzerine komik bir diyalog yaşayan Ece Seçkin, pazar alışverişinden çok keyif aldığını dile getirdi.
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