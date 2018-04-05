Doktorlardan çocuklara kitap geldi

Türk Dermatoloji Derneği; ülke eğitimine katkıda bulunmak, çocukların okuma alışkanlıklarına destek olmak ve üreten birey olmaya özendirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk çalışması başlattı. Çalışmanın ülke çapında olduğunu belirten yönetim kurulu üyesi Dr. Sema Karaoğlu şunları söyledi: “16 ilköğretim okulu, anaokulu ve 9. sınıfa kadar öğrenciler için okuma kitaplarını her okula 400 adet kitap bağışı yaparak dağıttık. Okullarımızda, sosyal sorumluluklarımız bağlamında dağıtılan bu kitaplarla ‘Türk Dermatoloji Kütüphaneleri’ kuruldu. Ayrıca çocuklarımıza çalışan ve üreten bir birey olmalarını özendirmek amacıyla bir mektup da yolladık”.

Gaziantep, Erzincan, Siirt, Bursa, Trabzon, Yozgat, Van, Ankara, Ağrı, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Cizre’de bulunan 16 ilköğretim ve anaokuluna bağışlanan kitaplarla birlikte işte şu mektup da gönderildi:

Doktor ağabeyler ve doktor ablaların mektubu

Sevgili Çocuklar merhaba,

Bu mektubu okuduğunuza göre, kitaplarınız elinize ulaşmış demektir. Umarız bu kitaplar aracılığı ile sizi yeni dünyalarla buluşturabiliriz.

Çok sevgili çocuklar bu kitabı size gönderen bizler, doktor abiler ve doktor ablalarız. Bizlerin içinden de bazıları, sizin şehirlerinizden, sizin köylerinizden geldi. Okudu, doktor oldu sonra da sizler de okuyun diye sizlere hediye kitaplar gönderdi işte.

Türk Dermatoloji Derneği diye bir dernek var. O derneğe üye olan doktor ablalar ve doktor abiler, dermatolog, yani cildiye doktoru. Saç, tırnak ve deri ile ilgili her türlü hastalığa onlar bakıyorlar. İşte o doktor abi ve ablalar size sonsuz sevgileri ile gönderdiler bu kitapları. İçinizde belki doktor olacaklar var, belki çiftçi, belki avukat, belki belediyede işçi, belki öğretmen, belki hemşire, belki şair, belki şarkıcı, belki, belki, belki.....o kadar çok meslek var ki yapabileceğiniz. Sizi yetiştiren öğretmenlerinizi gururlandıracağınıza inancımız sonsuz bizim. Biz doktor abi ve ablalar, geleceğimiz olan sizlere güveniyoruz.

Hayatta hepimizin bir görevi ve sorumluluğu var, sizin şu anki göreviniz ve en büyük sorumluluğunuz okuyup bir meslek sahibi olup önce kendi hayatınızı kurmak. Eveeet, sesinizi duyar gibiyim, benim başka sorumluluklarım da var, kardeşime bakmam lazım diyor kiminiz, ahıra, davara bakmam lazım diyor ötekiniz, kömür taşımam lazım dedi galiba biri, haklısınız... Ama öncelikli sorumluluğunuz okulunuzu bitirip, hayatta, ayakları üstünde durabilen bir birey olabilmek. Biz hepsini bir arada yapabileceğinizi biliyoruz çünkü aramızda oralardan yetişen bunu başaran doktor abi ve ablalar var. Sizler de başaracaksınız.

Hediyemiz olan kitapları okur ve bize mektuplar yazarsanız çok mutlu oluruz.

Sevgilerimizle

Türk Dermatoloji Derneği

( Dermatolog, doktor abi ve ablalarınız )