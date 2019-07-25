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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Doğuluyuz diye türkücü diyorlar

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Doğuluyuz diye türkücü diyorlar

Berdan Mardini, eşi Fatoş Mardini ve çocukları ile objektife poz verdi.

Yeni şarkısı “Tribin Olurum” ile adından söz ettiren Berdan Mardini, önceki gün ailesiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni şarkısının hikayesini anlatan Mardini, gülerek “Bu şarkının sözlerinde kendimi ve eşimi buldum. Hanımefendi sürekli bana karşı tripte olduğu için şarkı bende güzel durdu doğrusu” dedi.

Doğuluyuz diye türkücü diyorlar

Ünlü şarkıcı, müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan ismi Reynmen’le ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Herkes bu piyasada nasibini yer. Benim yaptığım müzikle alakası dahi yok ama benim çocuklarım da Reynmen’i dinliyor. Ben takdir ediyorum, başarılı buluyorum.”
Mardini, “Siz de rap şarkı söyler misiniz?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Doğuluyuz, kara kaşlı kara gözlüyüz diye hemen türkücü diyorlar. Oysa ben her türde şarkı okuyabilen bir sanatçıyım. ‘Senden Çocuğum Olsun İstiyorum’ türkü mü Allah aşkına? Fantezi de, pop da söylerim.”
Doğuluyuz diye türkücü diyorlar

Doğuluyuz diye türkücü diyorlar


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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