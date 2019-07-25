Doğuluyuz diye türkücü diyorlar
Berdan Mardini, eşi Fatoş Mardini ve çocukları ile objektife poz verdi.
Yeni şarkısı “Tribin Olurum” ile adından söz ettiren Berdan Mardini, önceki gün ailesiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni şarkısının hikayesini anlatan Mardini, gülerek “Bu şarkının sözlerinde kendimi ve eşimi buldum. Hanımefendi sürekli bana karşı tripte olduğu için şarkı bende güzel durdu doğrusu” dedi.
Ünlü şarkıcı, müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan ismi Reynmen’le ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Herkes bu piyasada nasibini yer. Benim yaptığım müzikle alakası dahi yok ama benim çocuklarım da Reynmen’i dinliyor. Ben takdir ediyorum, başarılı buluyorum.”
Mardini, “Siz de rap şarkı söyler misiniz?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Doğuluyuz, kara kaşlı kara gözlüyüz diye hemen türkücü diyorlar. Oysa ben her türde şarkı okuyabilen bir sanatçıyım. ‘Senden Çocuğum Olsun İstiyorum’ türkü mü Allah aşkına? Fantezi de, pop da söylerim.”
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